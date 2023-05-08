Трех человек задержали после попытки диверсии на ж/д перегоне под Челябинском

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 42

В ночь на 7 мая злоумышленники предприняли попытку нарушить работу дорожной инфраструктуры.

Трех человек задержали после попытки диверсии на ж/д перегоне под Челябинском

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Сотрудники УФСБ РФ пресекли деятельность трех граждан, которые пытались совершить диверсию на железнодорожном перегоне в Челябинской области. Агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления сообщает, что злоумышленники были задержаны.

Диверсанты планировали нарушить работу путей на участке Южно-Уральской железной дороги. В федеральной службе подтвердили, что граждане РФ были задержаны ночью 7 мая после попытки реализации злодеяния.

Ранее в результате подрыва ж/д путей с рельсов сошел грузовой поезд в Брянской области. Известно, что поезд перевозил нефтепродукты и строительные материалы, несколько вагонов завалились на бок, что привело к возгоранию пиломатериалов. Огонь не успел охватить цистерны с горючим топливом. О пострадавших не сообщалось.

Ранее 5-tv.ru писал, что разоблачении сотрудниками ФСБ украинских диверсанов в Крыму.

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