У лени шедевров нет: китайский совет дня на пятницу, 19 мая

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Татьяна Бендзь
Татьяна Бендзь Автор прогнозов Бацзы 34

Сегодня энергии будут способствовать быстрому решению всех накопившихся дел.

У лени шедевров нет: китайский совет дня на пятницу, 19 мая

Фото: 5-tv.ru

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» 19 мая?

В пятницу энергии дня будут помогать делать дела, общаться, ставить цели и достигать их. Имеет смысл потратить день не просто на отдых и развлечения, но и на что-то по-настоящему важное для вашего будущего.

Совет дня: в пятницу противопоказана прокрастинация. Если все-таки решите просто убивать время в этот день, энергии могут сыграть с вами злую шутку. Главное в эту пятницу — действовать и не останавливаться.

Предостережение дня: не стоит в тот день поддаваться соблазну обсуждения и осуждения других. Не стройте интриги и вам воздастся тем же.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология «Бацзы» и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на следующую неделю.

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У лени шедевров нет: китайский совет дня на пятницу, 19 мая

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