Заманчивое предложение: остров, где снимали «Пиратов Карибского моря», выставили на продажу

Его оценили примерно в восемь миллиардов рублей.

Один из самых знаменитых Багамских островов выставлен на продажу! Место фантазий, как его называют местные жители, можно приобрести всего за каких-то 80 миллионов фунтов стерлингов. Это примерно восемь миллиардов рублей.

Это частный остров, на нем находится несколько элитных резиденций, вертолетная площадка и причал. Однако известен он не только экзотическими пейзажами. Именно здесь проходили съемки многих голливудских блокбастеров, включая фильмы о Джеймсе Бонде и «Пиратах Карибского моря», что и повлияло на стоимость. У покупателя будет эксклюзивная возможность отдыхать на пляже, где когда-то бегал сам Джек Воробей.