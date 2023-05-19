Подводные камни водного туризма: как обезопасить себя на прогулочном катере

Петербург вошел в число самых популярных у туристов направлений на июнь — в следующем месяце посетить Северную столицу собираются сразу 7% всех путешественников. Большинство из них, конечно, захотят посмотреть город с воды. И здесь главное — не прогадать. И выбрать надежного перевозчика, а не полуживой теплоход. Корреспондент «Известий» Линар Гинатуллин выяснял, как это сделать.

Сияющие белоснежные катера и теплоходы, туристы на борту и великолепие Санкт-Петербурга — так выглядит город после открытия навигации.

«Хочется больше увидеть красоты. Даже на автобусах или своим ходом… Все равно хочется с воды увидеть Петербург. Это красиво! Это все красиво!» — рассказывает турист Виктор Сачков.

Прогулки по множеству рек, каналов и протоков, откуда открываются виды на уникальную петербургскую архитектуру восхищают даже жителей Северной столицы.

«Вообще ни разу не надоели. У меня вот прям пунктик — за лето хотя бы один раз», — говорит местная жительница Юлия Чистова.

С первого дня у небольших киосков, где продают билеты — огромные очереди. И количество судоходных компаний, предлагающих десятки, а то и сотни самых разных маршрутов на любой вкус и кошелек — тоже огромное.

«Помимо классических маршрутов по рекам и каналам, либо по Неве под разводку мостов, мы с нашей стороны кратно увеличиваем расписание по пригородным маршрутам», — рассказывает операционный директор судоходной компании Роман Барановский.

Какой маршрут и какой компании выбрать турист должен решить самостоятельно. Получает клиента тот, у которого зазывалы громче, а цены ниже. Но в такие моменты лучше, в первую очередь, думать о безопасности.

«Чисто внешне обратите внимание на состояние судна на его чисто внешние признаки технические есть ли в наличии спасательные средства как оно покрашено как выглядит капитан», — рассказывает председатель совета общественной организации Ассоциация владельцев маломерных Санкт-Петербурга Александр Камелин.

В погоне за количеством, предприниматели часто забывают про качество. В июне прошлого года, теплоход на борту которого находилось 40 человек — столкнулся с опорой моста. У него заглох двигатель — то ли из-за некачественного обслуживания, то ли из-за ошибки капитана судна.

Мы решили проверить, как относятся к безопасности на первом попавшимся нам теплоходе. Купили билет, поднялись на борт, отошли от причала и… экскурсовод начал рассказывать о достопримечательностях. Никакого инструктажа по технике безопасности. Нам даже не сказали, где лежат спасательные жилеты. Конечно, прогулявшись по судну, мы нашли закрытый на замок ящик, где они должны лежать. И, судя по надписи, там их было гораздо меньше, чем людей на палубе.

«Суда, которые фактически, в других регионах имели лицензии и документы сейчас идут в СПБ и начинают эксплуатироваться здесь. Они не знают акваторию, у них нет технической базы. И конечно у нас по этим судам есть опасения и переживания», — рассказывает гендиректор судоходной компании Юрий Набатов.

Решить подобные проблемы можно переняв опыт у Московского речного флота. В столице работает единая система контроля судов.

«Здесь для пассажиров создан единый и удобных сервис по продаже билетов. Где можно ознакомится с картой причалов, схемой и расписанием маршрутов. На которых увидеть столицу с самых необычных ракурсов, прокатиться вдоль красивых набережных и главных достопримечательностей. Причем теплоходы в этом году будут совершать не только привычные прогулки по Москве-реке, но и станут настоящим пассажирским транспортом», — рассказывает журналист.

Будут курсировать словно автобусы по запланированному маршруту с остановками. Возможно это дойдет и до Санкт-Петербурга, когда навигацию в северной столице упорядочат и предприниматели станут смотреть на судоходство не только с коммерческой точки зрения.