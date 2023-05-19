Ушла легенда: не стало создателя термоядерного реактора Виктора Синявского

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Известный советский физия-ядерщик изобрел лунный термоядерный реактор и многое другое.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Никакой биометрии не существовало бы в принципе, если бы не изобретения советских ученых, которые, к сожалению, постепенно уходят от нас. Не стало и Виктора Синявского — человека, который опередил время на десятки лет. Это он изобрел лунный термоядерный реактор и придумал, как должен работать межорбитальный ядерный буксир. Об ушедшей легенде — корреспондент «Известий» Кирилл Поляков.

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