Великобритания расширила санкции против России

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 36

Великобритания ввела санкции в отношении 86 российских физлиц и компаний

Великобритания расширила санкции против России

Фото: www.globallookpress.com / Stefan Huwiler

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В список вошли компании, связанные с металлом и современными технологиями.

Великобритания ввела санкции в отношении 86 физических лиц и компаний, связанных с Россией. Об этом сообщается в заявлении правительства Соединенного Королевства, опубликованном в пятницу.

В список внесены компании, которую имеют связь с Росатомом, а также компании, производящие современные материалы и технологии, в том числе лазеры.

Более того, санкции применены в отношении восьми компаний, связанных с производством металлов в России. Также ограничения коснулись работы нескольких российских банков.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как В США антироссийские санкции назвали самым грандиозным просчетом Запада.

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