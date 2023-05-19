Великобритания расширила санкции против России

В список вошли компании, связанные с металлом и современными технологиями.

Великобритания ввела санкции в отношении 86 физических лиц и компаний, связанных с Россией. Об этом сообщается в заявлении правительства Соединенного Королевства, опубликованном в пятницу.

В список внесены компании, которую имеют связь с Росатомом, а также компании, производящие современные материалы и технологии, в том числе лазеры.

Более того, санкции применены в отношении восьми компаний, связанных с производством металлов в России. Также ограничения коснулись работы нескольких российских банков.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как В США антироссийские санкции назвали самым грандиозным просчетом Запада.