В США антироссийские санкции назвали самым грандиозным просчетом Запада

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 23

American Thinker: санкции против РФ стали самой большой ошибкой Запада в истории

В США антироссийские санкции назвали самым грандиозным просчетом Запада

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Тема:
Украинский кризис

Экономика России скоро обгонит немецкую и британскую, а позже превзойдет и американскую. Неужели помощь Киеву и правда настолько истощила союз Европы и США?

Санкции Запада, которые были наложены на Россию после начала конфликта на Украине, стали самой грандиозной ошибкой в истории. Об этом сообщило издание American Thinker.

В материале отмечается, что антироссийские ограничения не заставили «встать на колени» экономику страны. По словам авторов, многие западные аналитики предсказывали, что Россия не сможет справиться с трудностями, однако вопреки прогнозам она продолжила процветать.

«Обретая больше влияния и авторитета в Азии, Африке и Южной Америке, чем когда-либо имела со времен распада Советского Союза», — написано в статье.

Издание также добавило, что статистика указывает на то, что западные страны продолжат сталкиваться с высокой инфляцией и дефицитами, в то время как Россия продолжит подниматься. Авторы уточняют, что российская экономика обгонит по развитию ФРГ или Великобританию, а после оторвется от США по многим показателям.

Также в материале подчеркивается, что Россия сумела наладить производство оборонной продукции и преуспевает в военной сфере. В то же время США и Европа страдают от нехватки боеприпасов, что спровоцировано масштабной помощью киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Британии спрогнозировали полный разгром ВСУ.

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