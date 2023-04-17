Экономика России скоро обгонит немецкую и британскую, а позже превзойдет и американскую. Неужели помощь Киеву и правда настолько истощила союз Европы и США?

Санкции Запада, которые были наложены на Россию после начала конфликта на Украине, стали самой грандиозной ошибкой в истории. Об этом сообщило издание American Thinker.

В материале отмечается, что антироссийские ограничения не заставили «встать на колени» экономику страны. По словам авторов, многие западные аналитики предсказывали, что Россия не сможет справиться с трудностями, однако вопреки прогнозам она продолжила процветать.

«Обретая больше влияния и авторитета в Азии, Африке и Южной Америке, чем когда-либо имела со времен распада Советского Союза», — написано в статье.

Издание также добавило, что статистика указывает на то, что западные страны продолжат сталкиваться с высокой инфляцией и дефицитами, в то время как Россия продолжит подниматься. Авторы уточняют, что российская экономика обгонит по развитию ФРГ или Великобританию, а после оторвется от США по многим показателям.

Также в материале подчеркивается, что Россия сумела наладить производство оборонной продукции и преуспевает в военной сфере. В то же время США и Европа страдают от нехватки боеприпасов, что спровоцировано масштабной помощью киевскому режиму.

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