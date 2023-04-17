В США антироссийские санкции назвали самым грандиозным просчетом Запада
American Thinker: санкции против РФ стали самой большой ошибкой Запада в истории
Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda
Экономика России скоро обгонит немецкую и британскую, а позже превзойдет и американскую. Неужели помощь Киеву и правда настолько истощила союз Европы и США?
Санкции Запада, которые были наложены на Россию после начала конфликта на Украине, стали самой грандиозной ошибкой в истории. Об этом сообщило издание American Thinker.
В материале отмечается, что антироссийские ограничения не заставили «встать на колени» экономику страны. По словам авторов, многие западные аналитики предсказывали, что Россия не сможет справиться с трудностями, однако вопреки прогнозам она продолжила процветать.
«Обретая больше влияния и авторитета в Азии, Африке и Южной Америке, чем когда-либо имела со времен распада Советского Союза», — написано в статье.
Издание также добавило, что статистика указывает на то, что западные страны продолжат сталкиваться с высокой инфляцией и дефицитами, в то время как Россия продолжит подниматься. Авторы уточняют, что российская экономика обгонит по развитию ФРГ или Великобританию, а после оторвется от США по многим показателям.
Также в материале подчеркивается, что Россия сумела наладить производство оборонной продукции и преуспевает в военной сфере. В то же время США и Европа страдают от нехватки боеприпасов, что спровоцировано масштабной помощью киевскому режиму.
Ранее 5-tv.ru писал, что в Британии спрогнозировали полный разгром ВСУ.
- 17 апр
- Посла США пригласили в Госдуму для дачи пояснений о лабораториях на Украине
- 17 апр
- Словакия передала Украине все 13 истребителей МиГ-29
- 15 апр
- Экс-разведчица США: Вашингтон не ответит на гибель своего солдата на Украине
- 14 апр
- Китай не изменил свое отношение к конфликту на Украине после переговоров с ФРГ
- 14 апр
- Армия России пресекла деятельность пяти украинских ДРГ на купянском направлении
- 14 апр
- Утопили в болоте: как российские бойцы захватили немецкий танк Leopard
- 13 апр
- В США ответили, будет ли диалог между Москвой и Киевом в 2023 году
- 12 апр
- Поставки ПЗРК Украине назвали угрозой для безопасности авиасообщения во всем мире
- 11 апр
- В МИД назвали открытие сервиса ремонта техники ВСУ в Румынии шагом к эскалации
- 11 апр
- Может ли Украина за полгода создать ядерное оружие и как?
Читайте также
28%
-0.18 90.16
0.16
Нашли ошибку?