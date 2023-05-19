Задержан глава налоговой службы подмосковного Серпухова

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 187

Глава налоговой службы подмосковного Серпухова задержан по подозрению во взяточничестве

Задержан глава налоговой службы подмосковного Серпухова

Фото: www.globallookpress.com / Simon Belcher

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До этого он возглавлял аналогичную структуру в Чехове и Ступино.

По подозрению в получении взятки задержан глава налоговой службы подмосковного Серпухова Александр Кирш. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.

Согласно последней информации, его подозревают в восьми эпизодах, связанных со взяточничеством. Сейчас следователи проверяют и других служащих инспекции.

Александру Киршу планируют избрать меру пресечения уже сегодня. Пока он арестован на 48 часов.

Известно, что мужчина был назначен на должность главы налоговой службы в 2021 году. До этого он возглавлял аналогичную структуру в Чехове, а еще ранее — в Ступино.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как начальника отдела Брянской таможни арестовали по делу о крупной взятке.

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