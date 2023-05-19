Путин уволил Сыромолотова с поста замглавы МИД РФ 

Указ вступает в силу с момента его подписания.

Президент России Владимир Путин освободил Олега Сыромолотова от должности замглавы МИД РФ по вопросам противодействия терроризму. Соответствующий указ появился на Официальном портале правовой информации.

На пост заместителя министра иностранных дел Сергея Лаврова по вопросам противодействия терроризму Сыромолотов был назначен 19 марта 2015 года. До назначения занимал высокие посты в ФСБ.

Указ президента вступил в силу со дня его подписания.