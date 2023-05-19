Путин уволил Сыромолотова с поста замглавы МИД РФ 

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 303

Путин освободил Сыромолотова с поста замглавы МИД РФ по вопросам противодействия терроризму

Путин уволил Сыромолотова с поста замглавы МИД РФ 

Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

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Указ вступает в силу с момента его подписания.

Президент России Владимир Путин освободил Олега Сыромолотова от должности замглавы МИД РФ по вопросам противодействия терроризму. Соответствующий указ появился на Официальном портале правовой информации.

На пост заместителя министра иностранных дел Сергея Лаврова по вопросам противодействия терроризму Сыромолотов был назначен 19 марта 2015 года. До назначения занимал высокие посты в ФСБ.

Указ президента вступил в силу со дня его подписания.

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