ФСБ опубликовала видео обысков у членов пермского отделения «Мемориала»*

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 51

Подозреваемые планировали вывезти из России объекты культурного наследия.

Фото, видео: © РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ; 5-tv.ru

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ФСБ возбудила уголовное дело в отношении членов пермского «Мемориала»* за контрабанду культурных ценностей. Следователи считают, что подозреваемые попытались вывезти архив организации в Германию. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Пермскому краю.

Обыски прошли сегодня утром у пермских правозащитников и журналистов — членов пермского отделения «Мемориала» Роберта Латыпова и Александра Чернышова. Документы, о которых идет речь, представляют культурную и историческую ценность.

* — признано НКО-иноагентом и ликвидировано

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