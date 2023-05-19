ФСБ опубликовала видео обысков у членов пермского отделения «Мемориала»*

ФСБ возбудила уголовное дело в отношении членов пермского «Мемориала»* за контрабанду культурных ценностей. Следователи считают, что подозреваемые попытались вывезти архив организации в Германию. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Пермскому краю.

Обыски прошли сегодня утром у пермских правозащитников и журналистов — членов пермского отделения «Мемориала» Роберта Латыпова и Александра Чернышова. Документы, о которых идет речь, представляют культурную и историческую ценность.

* — признано НКО-иноагентом и ликвидировано