«Вам здесь не рады»: аэропорт Тбилиси оцеплен полицией из-за митинга оппозиции

|
Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 977

Аэропорт Тбилиси оцеплен полицейскими перед первым прилетом россиян

Фото, видео: 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Обстановка у аэропорта напряженная. Что будет дальше?

В Тбилиси закрыли зал ожидания аэропорта перед прилетом первого рейса из Москвы, здание оцепили полицейские. Об этом сообщает корреспондент «Известий» Георгий Джабишвили.

По его словам, никаких задержаний нет, но обстановка напряженная — слишком много сотрудников полиции.

«Сам аэропорт оцеплен сотрудниками МВД, которые ожидают колонну радикальной оппозиции, которая уже выдвинулась из Тбилиси, чтобы опротестовать первый прямой рейс», — говорит корреспондент.

По его словам, люди из оппозиции просят полицейских пустить их с флагами на территорию аэропорта. Надписи гласят: «Вам здесь не рады». Также Джабишвили добавил, что их становится все больше.

Аэропорт ТбилисиАэропорт Тбилиси. Фото: 5-tv.ru

Рейс авиакомпании «Азимут» вылетел из московского аэропорта Внуково около 9 утра. Скоро он должен приземлиться в Тбилиси.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как из Москвы в Тбилиси вылетит 19 мая первый за четыре года рейс.

+14° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 67%
80.04
-0.72 86.50
-1.07
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 22 по 28 мая

Последние новости

13:31
Зеленский приехал в Саудовскую Аравию
13:23
МРОТ планируют увеличивать опережающими темпами
13:07
Еще строже: в России пятикратно увеличат штраф за незаконный сбор биометрии
12:55
«Вам здесь не рады»: аэропорт Тбилиси оцеплен полицией из-за митинга оппозиции
12:42
Пирату не нужна белоснежная улыбка: почему Джонни Депп не лечит «гнилые» зубы
12:31
Умер Хельмут Бергер — звезда фильмов Лукино Висконти

Сейчас читают

Киберэксперт объяснил, как избежать звонков мошенников
Российская нефть вывела индийские НПЗ в прибыль
Не ко всем экспериментам готов: почему SHAMAN не делает тату
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
Какие блюда любят есть президенты разных стран
Злой и агрессивный: чем опасен цикл затмений 2023 — 2025
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023