«Вам здесь не рады»: аэропорт Тбилиси оцеплен полицией из-за митинга оппозиции

Обстановка у аэропорта напряженная. Что будет дальше?

В Тбилиси закрыли зал ожидания аэропорта перед прилетом первого рейса из Москвы, здание оцепили полицейские. Об этом сообщает корреспондент «Известий» Георгий Джабишвили.

По его словам, никаких задержаний нет, но обстановка напряженная — слишком много сотрудников полиции.

«Сам аэропорт оцеплен сотрудниками МВД, которые ожидают колонну радикальной оппозиции, которая уже выдвинулась из Тбилиси, чтобы опротестовать первый прямой рейс», — говорит корреспондент.

По его словам, люди из оппозиции просят полицейских пустить их с флагами на территорию аэропорта. Надписи гласят: «Вам здесь не рады». Также Джабишвили добавил, что их становится все больше.

Аэропорт Тбилиси. Фото: 5-tv.ru

Рейс авиакомпании «Азимут» вылетел из московского аэропорта Внуково около 9 утра. Скоро он должен приземлиться в Тбилиси.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как из Москвы в Тбилиси вылетит 19 мая первый за четыре года рейс.