Из Москвы в Тбилиси вылетит 19 мая первый за четыре года рейс

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Между двумя странами возобновлено прямое авиасообщение.

Фото, видео: © РИА Новости / Давид Хизанишвили; 5-tv.ru

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Первый за четыре года прямой рейс вылетит сегодня из России в Грузию. Самолет Москва-Тбилиси должен отправиться из аэропорта Внуково в 8:50 по московскому времени.

Накануне Грузия выдала допуски на полеты одной российской авиакомпании. Заявки еще нескольких перевозчиков сейчас рассматривают. Сообщается, что рейсы в Тбилиси будут ежедневными. Стоимость билета в одну сторону — чуть более 17-ти тысяч рублей. Летом цена немного поднимется.

Запреты на полеты в Грузию президент РФ Владимир Путин снял 10 мая. Авиасообщение с Тбилиси отменили в 2019 году. Это произошло после протестов в Грузии.

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