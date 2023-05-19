Роспотребнадзор ведет постоянный мониторинг радиационной обстановки на территории РФ

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 38

Ситуация вызывает опасения, но находится на контроле российских ведомств.

Роспотребнадзор ведет постоянный мониторинг радиационной обстановки на территории РФ

Фото: www.globallookpress.com / Christian Ohde/face to face

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Ведет постоянный мониторинг радиационной обстановки на территории Российской Федерации. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

«По данным мониторинга, радиационная обстановка на территории нашей страны остается стабильной. Превышений радиационного фона не зафиксировано», — говорится в сообщении ведомства.

Ситуация находится на постоянном контроле Роспотребнадзора.

Данное заявление связано с сообщениями о возникшем после взрыва на Украине склада со снарядами с обедненным ураном.
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев добавил, что радиоактивное облако направилось в сторону Западной Европы. И в Польше уже зафиксирован рост радиации.

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