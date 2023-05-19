Роспотребнадзор ведет постоянный мониторинг радиационной обстановки на территории РФ

Ведет постоянный мониторинг радиационной обстановки на территории Российской Федерации. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

«По данным мониторинга, радиационная обстановка на территории нашей страны остается стабильной. Превышений радиационного фона не зафиксировано», — говорится в сообщении ведомства.

Ситуация находится на постоянном контроле Роспотребнадзора.

Данное заявление связано с сообщениями о возникшем после взрыва на Украине склада со снарядами с обедненным ураном.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев добавил, что радиоактивное облако направилось в сторону Западной Европы. И в Польше уже зафиксирован рост радиации.