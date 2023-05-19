На Волге нашли тело утонувшего несколько месяцев назад музыканта

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 71

СК: на Волге нашли тело утонувшего в марте музыканта Аристарха Ухтомского

На Волге нашли тело утонувшего несколько месяцев назад музыканта

Фото: www.globallookpress.com / Andrey Arkusha, Андрей Аркуша

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Участников смертоносной вечеринки продолжают находить на дне Волги.

На берегу Волги было обнаружено тело юноши, который числился пропавшим без вести и пропал несколько месяцев назад неподалеку от села Диево-Городище Некрасовского района Ярославской области. Об этом сообщает СК РФ по Ярославской области. Местные СМИ сообщают о том, что следователи опознали 28-летнего Аристарха Ухтомского — музыканта, который утонул вместе с сооснователем российской группы Cream Soda.

Ранее сообщалось, что следователями и криминалистами на транспорте, поисково-спасательными службами продолжается проведение поисково-спасательных работ на месте утопления компании друзей в марте 2023 года до границы Костромской области.

Поиски еще одного юноши до сих пор продолжаются.

В марте 2023 года 35-летний Дмитрий Свиргунов погиб во время празднования собственного дня рождения в Диевом Городище на берегу Волги. По предварительной информации, музыкант и его друзья в нетрезвом виде вышли на замерзшую поверхность реки, и весенний лед не выдержал их.

Позднее тело музыканта достали водолазы. Вместе с ним в воду провалились еще несколько человек. Одного смогли вытащить, но он скончался от переохлаждения. Поиски продолжаются.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как погибший музыкант Свиргунов предрек свою смерть за шесть лет до трагедии.

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