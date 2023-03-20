Погибший музыкант Свиргунов предрек свою смерть за шесть лет до трагедии

Основатель группы Cream Soda Дмитрий Свиргунов, о смерти которого стало известно сегодня, за шесть лет до трагедии мистическим образом предсказал собственную смерть. На это обратили внимание убитые горем поклонники коллектива.

Фанаты вспомнили записанную в 2017 году композицию группы под названием Volga, текст которой стал пророческим для Свиргунова.

«С тобой иду по дну, в плену весенних губ я утону… Холодными руками до солнца я дотянусь. Мой компас — течение воды», — поется в треке.

Поклонники ужаснулись тому, насколько точно были описаны в песне последние минуты жизни музыканта.

Ранее в этот день стало известно, что 35-летний Дмитрий Свиргунов погиб во время празднования собственного дня рождения в Диевом Городище на берегу Волги. По предварительной информации, музыкант и его друзья в нетрезвом виде вышли на замерзшую поверхность реки, и весенний лед не выдержал их.

Позднее тело музыканта достали водолазы. Вместе с ним в воду провалились еще несколько человек. Одного смогли вытащить, но он скончался от переохлаждения. Поиски еще двоих продолжаются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ни в коем случае нельзя делать на тонком весеннем льду.