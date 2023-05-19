«Скоро поймут»: что грозит Польше после взрыва склада снарядов с обедненным ураном

Просьбы России включить боеприпасы с обедненным ураном в список химического оружия были проигнорированы.

После уничтожения боеприпасов с обедненным ураном на Украине, в Польше заметили рост радиации. Большое радиоактивное облако уже движется в сторону Европы. Чем это грозит и стоит ли внести это вещество в список химического оружия, рассказал в комментарии 5-tv.ru бывший член комиссии по биологическому оружию ООН Игорь Никулин.

Эксперт отмечает, что если на территории Польши действительно взорвались три тысячи снарядов, то это серьезная авария. Теперь Европа сможет почувствовать на себе эхо балканской трагедии, которая была в Сербии в 1999 году. После этого трагичного случая в стране резко возросло количество онкологических заболеваний.

Какие могут быть последствия?

Самое неблагоприятное последствие — это заражение радиацией и появление онкологических заболеваний. Кроме того, негативно на организм человека действуют и токсичные оксиды урана.

«Почувствуют на себе эхо балканской трагедии, которая была в Сербии в 1999 году. После которой резко, в несколько раз возросло число онкологических заболеваний», — пояснил эксперт.

Мы предупреждали

Никулин утверждает, что Россия уже неоднократно предлагала все эти снаряды с объединенным ураном включить в список химического оружия.

«Пока наталкиваемся на упорное сопротивление со стороны "коллективного Запада". Они не понимают в чем вред, но в ближайшее время поймут», — подчеркивает он.

В дальнейшем, все зависит от позиции тех стран, которые не пострадают от радиации (США и Великобритании), а Польша действует несамостоятельно в этом вопросе, точно также, как и во многих других, заключил Никулин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Польша и Литва готовят операцию по захвату Белоруссии.