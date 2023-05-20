Госдеп против: почему США недовольны участием Башара Асада в саммите ЛАГ
Башар Асад примет участие в саммите Лиги арабских государств
Фото, видео: Reuters / SAUDI ROYAL COURT; 5-tv.ru
Последний раз президент Сирии посещал эту встречу 12 лет назад.
В Саудовской Аравии открывается саммит Лиги арабских государств (ЛАГ). И в этом году мероприятие получится действительно историческим — в нем примет участие президент Сирии Башар Асад.
Последний раз он посещал эту встречу 12 лет назад. Политик прибыл в город Джидда накануне, где его тепло встретили.
Однако не все остались довольны этим событием — в Госдепартаменте США заявили, что Сирии нельзя было давать право вернуться в Лигу арабских государств. Вашингтон не намерен нормализовать отношения с Асадом, и планирует оставить в силе все санкции против САР.
Ранее 5-tv.ru писал, что президент Украины Владимир Зеленский перед посещением Японии отправится в Саудовскую Аравию, где примет участие в саммите Лиги арабских государств.
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