Госдеп против: почему США недовольны участием Башара Асада в саммите ЛАГ

Последний раз президент Сирии посещал эту встречу 12 лет назад.

В Саудовской Аравии открывается саммит Лиги арабских государств (ЛАГ). И в этом году мероприятие получится действительно историческим — в нем примет участие президент Сирии Башар Асад.

Последний раз он посещал эту встречу 12 лет назад. Политик прибыл в город Джидда накануне, где его тепло встретили.

Однако не все остались довольны этим событием — в Госдепартаменте США заявили, что Сирии нельзя было давать право вернуться в Лигу арабских государств. Вашингтон не намерен нормализовать отношения с Асадом, и планирует оставить в силе все санкции против САР.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент Украины Владимир Зеленский перед посещением Японии отправится в Саудовскую Аравию, где примет участие в саммите Лиги арабских государств.