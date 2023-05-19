МВД РФ объявило в розыск прокурора международного уголовного суда в Гааге

|
Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 16

Это произошло почти через два месяца после выдачи ареста на главу государства.

МВД РФ объявило в розыск прокурора международного уголовного суда в Гааге

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Konstantin Kokoshkin; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

МВД России объявило в розыск прокурора международного уголовного суда в Гааге Карима Ахмада Хана, выдавшего ордер на арест Владимира Путина.

Международный уголовный суд в Гааге, который не признает российская сторона, начал работу в соответствии с Римским правом еще в 1998 году. В 2016 году Москва в очередной раз подтвердила, что в принципе не желает заключать какие-либо договоренности на этот счет.

Карим Ахмад ХанКарим Ахмад Хан. Фото: www.globallookpress.com / Christophe Gateau

Ранее вице-спикер Совфеда Константин Косачев отмечал, что присоединившиеся к МУС страны Запада «приватизировали» его секретариат, превратив орган в «правосудие по-натовски». Ряд государств резко осуждает деятельность суда в Гааге. Самым ярым противником деятельности МУС являются США. В 2002 году американское правительство отозвало свою подпись под Римским правом. Решительно выступили против существования гаагского суда и КНР, Индия, Израиль, Иран и другие страны.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как В Кремле прокомментировали решение МУС об «аресте» Путина.

+14° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 67%
80.04
-0.72 86.50
-1.07
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 22 по 28 мая

Последние новости

18:05
Неожиданный денежный дождь: прогноз Таро на неделю с 22 по 28 мая
18:00
Крупный немецкий автоконцерн завершил сделку по продаже российских активов
17:56
Захару Прилепину успешно провели очередную операцию
17:53
Все, что мы любим: как интересно провести свой летний отпуск в Грузии
17:40
МВД РФ объявило в розыск прокурора международного уголовного суда в Гааге
17:25
Проблемы есть: муж Кафельниковой ответил теще на обвинения в жестокости

Сейчас читают

Киберэксперт объяснил, как избежать звонков мошенников
Глупость: известная актриса предложила дочери Башмета сменить фамилию
«Тройка по испанскому»: певец Роман Архипов раскрыл свою настоящую профессию
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
Какие блюда любят есть президенты разных стран
Злой и агрессивный: чем опасен цикл затмений 2023 — 2025
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023