В Кремле прокомментировали решение МУС об «аресте» Путина и Львовой-Беловой

Решение Международного уголовного суда (МУС) о выдаче ордеров на аресты президента РФ Владимира Путина, а также уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ Марии Львовой-Беловой абсолютно нелегитимно. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Саму постановку вопроса мы считаем возмутительной и неприемлемой. Россия, как и целый ряд государств, не признает юрисдикцию этого суда, и любые решения подобного рода с точки зрения права для России являются ничтожными. Это единственное, что я хотел бы и мог бы сказать по этому решению», — подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как прокомментировала заявление МУС в свой адрес Мария Львова-Белова.

Международный уголовный суд в Гааге, который не признает российская сторона, начал работу в соответствии с Римским правом еще в 1998 году. В 2016 году Москва в очередной раз подтвердила, что в принципе не желает заключать какие-либо договоренности на этот счет.

Ранее вице-спикер Совфеда Константин Косачев отмечал, что присоединившиеся к МУС страны Запада «приватизировали» его секретариат, превратив орган в «правосудие по-натовски». Ряд государств резко осуждает деятельность суда в Гааге. Самым ярым противником деятельности МУС являются США. В 2002 году американское правительство отозвало свою подпись под Римским правом. Решительно выступили против существования гаагского суда и КНР, Индия, Израиль, Иран и другие страны.