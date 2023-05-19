Названа причина смерти актера и режиссера Рустама Уразаева

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 1 307 0

Певица Мила Романиди: Рустам Уразаев умер от онкологии

Названа причина смерти актера и режиссера Рустама Уразаева

Фото: © РИА Новости

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Близкие артиста, хоть и знали о его болезни, не были готовы к скоропостижной утрате друга.

Близкая подруга актера и режиссера Рустама Уразаева подтвердила информаци о том, что в последние дни своей жизни деятель культуры боролся с онкологией. Она в беседе с МК заметила, что артист не афишировал болезнь и старался не распространяться о подробностях своей жизни.

«Такая страшная болезнь не выбирает. Но Рустам всегда был человеком мужественным. О том, что он болеет, знал только близкий круг. Рустам не хотел, чтобы его жалели», — рассказала Романиди.

Близкая подруга актера из сериала «Глухарь» добавила, что он до последнего надеялся победить болезнь, активно общался в соцсетях с близкими и поклонниками. Но страшный недуг оказался сильнее.

«Он всегда был очень открытым, добрым, искренним парнем. А какой красавец — наш Ален Делон», — вспоминает артистка.

Уразаев умер 18 мая в больнице. У актера и режиссера был рак третьей стадии. По некоторой информации, он скончался после продолжительной болезни, но никто из близких эту информацию не подтверждал. Уразаев начал свою актерскую карьеру в 1974 году. Он сыграл более 50 ролей в театре и кино. Известность артист получил по запоминающимся ролям в российских детективных сериалах.

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