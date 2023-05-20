В Крыму назвали незаконной передачу полуострова УССР

На полуострове до сих пор задаются вопросом, как такое могло произойти.

Глава парламента Крыма Владимир Константинов считает передачу полуострова УССР в 1954 году абсолютно незаконной. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, если изучить данный вопрос более досконально, то становится вполне очевидно, что Крым никогда не покидал состав РФ, границы которой не менялись в 1954 году, а значит и в 2014-м году.

«То есть процесс нашего приема-передачи не только был грубым игнорированием политической воли крымчан, он не был юридически оформлен», — сказал Константинов.

Также он добавил, что все эти нарушения настолько вопиющи, что на полуострове до сих пор задаются вопросом, как такое могло произойти. Таким образом, по словам Константинова, Верховные Советы республик не принимали решения о передаче территорий.

Более того, после передачи границы союзных республик не были обсуждены и обозначены, а референдумы, которые подразумевались Конституцией СССР, проведены не были.

Крым вошел в состав РФ в 2014 году по итогам проведенного в регионе референдума. Тогда 96,77% местных жителей проголосовали «за» присоединение к России. За вхождение в состав страны высказались также 95,6% избирателей в Севастополе.

До 1954 года Крым находился в составе РСФСР. Тогда президиум Верховного совета СССР принял распоряжение о передаче региона в состав Украинской ССР. После распада Советского Союза полуостров не был возвращен в состав РФ.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Песков отреагировал на отмену указа о передаче Крыма Украинской ССР.