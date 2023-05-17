Песков отреагировал на отмену указа о передаче Крыма Украинской ССР

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 241

В России планируют пересмотреть вопрос о передаче Крыма под контроль Киева указом лидера СССР Никиты Хрущева.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov; Reuters; 5-tv.ru

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В Кремле прокомментировали решение крымского парламента отметить указ о передаче полуострова Украинской ССР. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Пеков высказал свое мнение об инициации вопроса.

Песков сообщил, что не был ознакомлен с предложением ведомства лично. Он предложил журналистам обратиться к авторам проекта за дополнительными разъяснениями.

«Я не думаю, что могу судить об актуальности таких инициатив. Лучше обращаться к авторам», — прокомментировал он.

Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов сообщил, что ведомством будет рассмотрен вопрос об отмене решения, принятого в 1954 году, когда полуостров был передан в состав Украиной ССР. По его словам, уже на ближайшем заседании президиума будет поднят данный вопрос.

Крым вошел в состав РФ в 2014 году по итогам проведенного в регионе референдума. Тогда 96,77% местных жителей проголосовали «за» присоединение к России. За вхождение в состав страны высказались также 95,6% избирателей в Севастополе.

До 1954 года Крым находился в составе РСФСР. Тогда президиум Верховного совета СССР принял распоряжение о передаче региона в состав Украинской ССР. После распада Советского Союза полуостров не был возвращен в состав РФ.

Ранее 5-tv.ru писал, что в США разоблачили планы главы Незалежной Владимира Зеленского вернуть Крым и Донбасс после спецоперации.

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