ВВП на душу населения в России приблизился к рекорду

За год он увеличился на 22,3 процента. Что произошло?

Валовой внутренний продукт (ВВП) на душу населения в России по итогам прошлого 2022 года приблизился к рекордному показателю 2013 года. Об этом следует из анализа РИА Новости данных Международного валютного фонда.

«ВВП на душу населения по итогам прошлого года составил 15,44 тысячи долларов, увеличившись за год на 22,3 процента, или 2,82 тысячи долларов», — говорится в сообщении.

Соответственно, это стало максимальным уровнем с 2013 года — тогда этот показатель составлял рекордные 15,93 тысячи долларов.

Также показатель вырос в Гайане, Армении, Грузии, Кувейте и на Сейшельских островах. А снизился в Японии, Швеции и Корее.

Прежде Центральный Банк России опубликовал доклад с прогнозом основных движений в макроэкономике на ближайшие кварталы. Оказалось, что основой роста экономики в 2023 году является потребительский спрос, а в 2024 году рост поддержат сделанные в предыдущие два года инвестиции. Все это возможно, несмотря на дисбалансы бюджетных расходов.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Еврокомиссия улучшила прогноз по ВВП России на 2023 год.