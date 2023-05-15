Еврокомиссия улучшила прогноз по ВВП России на 2023 год

ВВП России в текущем году снизится на 0,9%. Такой прогноз представила Еврокомиссия, отметив улучшения, ведь осенью предполагалось, что снижение составит 3,2%.

Также улучшен прогноз и по росту ВВП на 2024 год. Ожидается, что показатель составит 1,3%. При этом ранее прогнозировалось 0,9%.

Прежде Центральный Банк России опубликовал доклад с прогнозом основных движений в макроэкономике на ближайшие кварталы. Оказалось, что основой роста экономики в 2023 году является потребительский спрос, а в 2024 году рост поддержат сделанные в предыдущие два года инвестиции. Все это возможно, несмотря на дисбалансы бюджетных расходов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по мнению заместителя министра финансов РФ Алексея Моисеева, в стране состоится большая приватизация, но перед этим необходимо провести ряд мероприятий для формирования рынка.