«Что за глупость!» — дочери Башмета предложили сменить фамилию

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Полина Долгова
Полина Долгова 67 0

Дочери Башмета предложить сменить фамилию из-за ее звездности

«Что за глупость!» — дочери Башмета предложили сменить фамилию

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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Сыну музыканта тоже досталось от «наставников».

Любители музыки хорошо знают дочь альтиста Юрия Башмета — талантливую пианистку Ксению и его внука — скрипача Гранта Башмета. Но мало кто знает, что у маэстро есть еще и сын Александр, который по образованию экономист. О судьбе наследников Юрий Абрамович рассказал изданию dni.ru.

В откровенной беседе музыкант поделился, что иногда сын все-таки приходит на концерты. Причем к искусству приобщают уже даже внука.

«Правда, тот еще маленький и выдерживает, как правило, только одно отделение. Но очень любит пирожки из артистического буфета», — разоткровенничался знаменитый музыкант.

Башмет пока не знает как относиться к тому, что его сын не выбрал музыкальную дорогу в своей жизни.

«Это вопрос постоянно живет во мне», — признался дирижер.

Прославленный музыкант поделился, что у его сына есть слух и желание было. Но все изменилось после того, как мальчик попал к неправильному педагогу по скрипке, который своим поведением убил влечение к творчеству.

«Через много лет сын признался, что этот педагог, когда что-то объяснял, брызгал слюной, и это отбило у сына всю охоту к музыке — вот вам несостоявшийся скрипач», — горестно отметил Башмет.

Также музыкант привел в пример историю, когда к его дочери отнеслись предвзято из-за звездной фамилии. Одна из актрис предложила сменить ей фамилию, после того, как девочка хорошо и ярко выступила и сидела в ожидании объявления победителей конкурса. Тогда Владимир Спиваков на это ответил ей резко: «А вы свою смените! Что за глупость такая!»

Ранее 5-tv.ru писал, что Юрий Башмет раскрыл тайну личной жизни дочери.

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