Юрий Башмет раскрыл тайну личной жизни дочери

Личная жизнь у девушки оказалась не такой безоблачной, как, наверное, мечтал маэстро.

В семье известного российского музыканта Юрия Башмета все не так идеально, как в музыке. Разыграть личную жизнь по нотам оказалось, видимо, труднее, чем самое сложное произведение. Правда, речь идет не о его отношениях с супругой, а о его дочери Ксении Мельник. Девушка, как выяснилось, не живет с отцом своего ребенка, рассказывает издание dni.ru.

Башмет уточнил, что его бывший зять — тоже музыкант и играет в оркестре «Новая Россия». Музыка и связала молодого человека с дочерью маэстро, а потом на свет появился и продолжатель династии — внук Грант.

«Мне сразу понравился этот музыкальный и амбициозный, в хорошем смысле, парень», — вспомнил артист.

Однако сегодня между Ксенией и отцом ребенка только дружеские отношения. Мужчина часто бывает у них в доме и много времени посвящает сыну. Мальчик тоже идет по стопам знаменитого деда и родителей, и папа вносит свой вклад в его музыкальные успехи.

«С Ксюшей, они, правда, вместе не живут, но у них прекрасные отношения, отец приходит регулярно и занимается с Грантом музыкой», — сказал Башмет.

Плоды совместного труда уже смогли оценить российские слушатели. Так, в прошлом году мальчик солировал на скрипке на концерте «Арктические династии», а в канун нового года выступал с дедом и мамой на их совместном новогоднем концерте.

Единственный кто не пошел по стопам Юрия Башмета из его семьи — сын Александр. При этом приобщить его к музыке семья пыталась и некоторое время он учился играть на скрипке. А в итоге стал экономистом. Позже, признался Башмет, он узнал, что отвернуло сына от музыки на самом деле. Причина оказалась банальной — учитель музыки брызгал слюной, и мальчик этого не смог выдержать.

Юрий Башмет — прославленный альтист, педагог, дирижер и общественный деятель. В 1991 году получил звание народного артиста СССР, 1986 году — государственную премию СССР, а также четыре государственных премии РФ — в 1993-м, 1995-м, 2000-м, 2013-м годах. В 2008-м был удостоен премии «Грэмми».

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