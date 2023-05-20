Новые санкции Великобритании не скажутся на ключевых отраслях РФ

|
Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 24 0

«Ведомости»: новые антироссийские санкции не повлияют на экономику России

Новые санкции Великобритании не скажутся на ключевых отраслях РФ

Фото: www.globallookpress.com / Steve Taylor

Читайте нас в: Дзен Новости

Аналитики продолжают оценивать влияние новых санкций на ключевые отрасли РФ.

Санкции Великобритании против России не должны сказаться на значимых предприятиях и отраслях. Об этом сообщают «Ведомости».

Например, в металлургическом секторе большинство компаний уже подготовились к ужесточению санкционного режима, переведя финансовые транзакции в дружественные валюты.

«Ограничения в отношении „Северстали“ со стороны Великобритании действовали и ранее, так как в санкционный список страны был включен контролирующий акционер. Дополнительно введенные санкции на ее деятельность не повлияют», — сказал представитель «Северстали» изданию.

В транспортном секторе также не видят особых изменений. Например, «Оборонлогистика» уже находится под санкциями США с 2017 года, а в санкционных списках Великобритании — с марта этого года. Но вот самые жесткие санкции — группе Fesco. Здесь Великобритания предусмотрела самый жесткий тип санкций — блокирующие, которые означают полную заморозку активов, счетов, денег на корреспондентских счетах британских банков, запрет на финансовые операции и на расчеты в фунтах без спецразрешения.

На днях Великобритания ввела санкции в отношении 86 физических лиц и компаний, связанных с Россией. В список внесены компании, которую имеют связь с Росатомом, а также компании, производящие современные материалы и технологии, в том числе лазеры. Санкции применены в отношении восьми компаний, связанных с производством металлов в России. Также ограничения коснулись работы нескольких российских банков.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Великобритания расширила санкции против России.

+14° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 51%
79.91
-0.13 86.28
-0.22
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:57
Петербургский психотерапевт подсадил пациентку на наркотики и довел до безумия
16:40
Неуловимые мотоциклисты-разведчики: как бойцы РФ освобождают Артемовск
16:27
В МИД РФ назвали планы Запада о поставках F-16 Киеву эскалацией
16:15
Новые санкции Великобритании не скажутся на ключевых отраслях РФ
16:01
Россия полностью освободила Артемовск
16:00
«Завтра может быть стыдно за это»: Алексей Романоф о молодых исполнителях

Сейчас читают

Романа Костомарова планируют выписать в конце мая
Землетрясение в Турции, наводнение в Италии: почему катаклизмы стали происходить чаще
Стилист рассказала о семи популярных трендах на лето 2023 года
«Завтра может быть стыдно за это»: Алексей Романоф о молодых исполнителях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
Какие блюда любят есть президенты разных стран
Злой и агрессивный: чем опасен цикл затмений 2023 — 2025
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023