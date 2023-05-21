Врачи рассказали о сложностях в реабилитации пациентов с травмами и ампутациями

Ведущие специалисты в области реабилитологии и травматологии обсудили проблемы, которые возникают при реабилитации пациентов, перенесших травмы опорно-двигательного аппарата или ампутацию конечности. Дискуссия состоялась в рамках научно-практической конференции «СПОРТМЕДФОРУМ-2023», которая прошла в Санкт-Петербурге 20 мая.

Профессиональное сообщество давно обсуждает вопросы разобщенного подхода специалистов в выборе методов реабилитации, а также отсутствие комплексного подхода к восстановлению организма после перенесенной травмы, отметил главный врач санатория «Белые ночи», доктор медицинских наук Павел Гузалов. Для решения этой проблемы в России в 2020 году была создана новая специальность — «Физическая и реабилитационная медицина» (ФРМ), но для организации эффективной системы реабилитации предстоит предпринять еще ряд шагов.

Так, по словам врача по спортивной медицине, генерального директора компании «КАЛИНА ГРУПП» Владимира Евполова, в России на сегодняшний день в медицинской реабилитации нуждается в несколько раз больше людей, чем реально получает эту помощь.

«При этом и те пациенты, которые проходят восстановительное лечение, не всегда достигают желаемых результатов. Зачастую это связано с тем, что многие медицинские учреждения просто не располагают необходимым оборудованием, но есть и еще одна проблема. Большинство врачей сосредотачивается на своей области (например, физиотерапии или ЛФК), и не может посмотреть на проблему пациента шире», — отметил он.

Евполов подчеркнул, что все специалисты в области реабилитации должны находиться в тесном контакте друг с другом, а также изучать смежные направления, важные для возвращения пациенту качества жизни. В их числе, например, психология и нутрициология.

Имеется ряд сложностей и в области протезирования. По данным экспертов, число пациентов, нуждающихся в протезах рук, в десятки раз выше числа пользователей протезов. Одна из причин заключается в отсутствии комплексной системы реабилитации: нередко пациенты предоставлены сами себе и вынуждены обращаться в разные учреждения для получения разных видов помощи.

«Механически изготовить и вручить пациенту протез, даже самый удобный и функциональный, недостаточно. Необходима система реабилитации, включающая и физические, и психологические тренинги, а также общение людей между собой, обмен опытом и поддержка. В идеале все это должно быть „под одной крышей“ — в стенах одного центра или клиники», — объясняет автор первой в России книги по протезированию рук «Антропология киборга», руководитель отдела протезирования верхних конечностей Scoliologic.ru, к. м. н. Антон Круглов.

Он подчеркнул, что для создания таких центров комплексной реабилитации потребуются усилия как стороны государства и врачей, так и со стороны самих пациентов.

Участие в конференции приняли и пациенты. Так, слушателем мероприятия стала 27-летняя Кристина Пушкарева. У девушки врожденная патология — отсутствует кисть руки. Она успела познакомиться со сферой протезирования в России и Германии, и большинство протезов, изготовленных для нее, оказывались непригодными для постоянного ношения. Вместе с тем команде Антона Круглова удалось создать для нее комфортный, красивый и функциональный бионический протез, который девушка смогла ежедневно использовать уже в течение трех лет. Сейчас Кристина прошла курс переподготовки и стала инструктором по адаптивной физической культуре: она проводит в реабилитационном центре занятия для пациентов.

«Раньше я вела блог только для поддержки людей с похожей ситуацией, а сейчас рассказываю и про физическую реабилитацию. Проходя протезирование у Антона Вячеславовича, я увидела работу команды врачей, которые дают людям возможность возвращаться в жизнь, наполненную радостью движения, и это открыло передо мной новые горизонты. Реабилитация — это та область, где я могу и как специалист, и как человек, который прошел такой же путь, показывать пациентам, какие возможности им дают современные технологии. Система реабилитации в нашей стране набирает обороты, и поэтому специалистам разных профилей важно продолжать общаться, обмениваться опытом, получать новые знания», — подчеркнула она.

Научно-практическая конференция «СПОРТМЕДФОРУМ-2023» объединила более 500 медиков из разных регионов России и других стран. Организатором мероприятия выступила Группа компаний «Мой медицинский центр».