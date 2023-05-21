«Солнцепеки», танки и артиллерия: какое оружие военные России применяют в зоне СВО

Эфирная новость 62 0

Дрожит земля, деревья, пыль застилает все вокруг — это залп «тяжелой огнеметной системы «Солнцепек». Как и чем сражаются российские бойцы — читайте в материале.

Фото, видео: www.globallookpress.com / MOD Russia; 5-tv.ru

«Наша сила в правде, победа будет за нами» — шеврон с таким текстом передали президенту добровольцы, ушедшие в зону СВО из Хабаровского края. Эти слова — фраза из выступления самого Путина на митинге в Москве по итогам судьбоносных референдумов на Донбассе и в Новороссии. Четыре новых региона тогда вошли в состав России и на их защиту встала вся огромная страна.

Географию России можно изучать по тем позывным, которые используют бойцы в зоне СВО, убедился Даниил Левин.

Мощь тяжелой огнеметной системы во время выстрела поражает! Дрожит земля, деревья, пыль застилает все вокруг. А вот последствия удара «Солнцепека». Термобарические снаряды выжигают цели. Температура в местах попадания — несколько тысяч градусов.
Полным залпом машины могу поразить до сорока тысяч квадратных метров — а это площадь семи футбольных полей… Вес каждого снаряда — больше двухсот килограммов. А их здесь восемнадцать штук!

Своими опорами огнеметная система будто бы вгрызается в землю. Корпус при этом накреняется, и установка поднимается на нужную высоту. Сейчас будет корректировка! Максимальная дальность стрельбы — шесть километров.

Рядом на передовой и наши танки! Часто работают парами, прикрывают друг друга. Подробности — в репортаже.

+10° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
79.91
-0.13 86.28
-0.22
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:56
Политический заказ? В США завершили расследование о вмешательстве в выборы
9:41
Замминистра науки и высшего образования Кучеренко умер на 47-м году жизни
9:34
Свой «Суэцкий канал»: Россия и Иран построят железную дорогу Астара — Решт
9:02
ВС РФ поразили три бригады и один полк ВСУ
8:56
«Солнцепеки», танки и артиллерия: какое оружие военные России применяют в зоне СВО
8:28
Умер британский писатель и критик Мартин Эмис

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 мая, для всех знаков зодиака
Путин поздравил российских солдат с полным освобождением Артемовска
Радиоактивное облако в Европе: к чему привели поставки западного оружия Киеву
Стилист рассказала о семи популярных трендах на лето 2023 года

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
Какие блюда любят есть президенты разных стран
Злой и агрессивный: чем опасен цикл затмений 2023 — 2025
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023