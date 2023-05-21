Время расплаты: Как Запад будет отвечать за эпоху колониализма

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Западные планы по развалу России подаются под соусом «деколонизации». Однако именно эти страны активнее всего выкачивали ресурсы из других народов.

Фото, видео: www.globallookpress.com / CNP / AdMedia; 5-tv.ru

Западные планы по развалу России подаются под соусом «деколонизации». Мол, Москва, превратила в колонии другие народы и пора их освобождать. В 80-е под таким же соусом разваливали Союз. Но вот я о чем подумал: этими словами, этой терминологией, «заказчики» выдают себя с головой. Это они строили колонии, в том числе на других континентах, выкачивали ресурсы, в том числе людские. В то время как Москва брала под защиту и вкладывала ресурсы в развитие.

Когда в России отменяли крепостное право — а нас часто укоряют, мол «поздно» это сделали — в Америке еще была работорговля, вообще-то. А вся Африка и Азия были поделены между группой просвещенных государств — каких?

А все те же на арене и сейчас — Большая Семерка — если отбросить Канаду, которая не пойми чей хвост — еще Британии или уже Америки — по сути, остается шестерка самых активных экспансионистов XIX и XX веков. Да, они лишились колоний в привычном смысле — британский король теперь лишь часть декораций, но живут тем самым принципом «разделяй и властвуй», загоняя в свои экономические колонии силой долгов и политическим принуждением, а когда надо, то и огнем и мечом, какой-нибудь «Бурей в Пустыне».

Но все громче голоса тех бывших порабощенных стран и народов, которые требуют справедливости, расплаты. В Калифорнии потомки бывших рабов претендуют на выплаты по три миллиона долларов на человека! И что, неужели заплатят — задумалась Марина Кравцова.

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