Для тех, кто идет на поводу: ЦРУ создало Telegram-канал для вербовки россиян

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Полина Трегубова
Полина Трегубова 43

ЦРУ уличили в создании Telegram-канала для вербовки жителей России

Для тех, кто идет на поводу: ЦРУ создало Telegram-канал для вербовки россиян

Фото: www.globallookpress.com / Omar Marques

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Управление заинтересовано в тех, кто сможет предоставить секретную информацию о российских властях и экономике страны.

Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) создало Telegram-канал для вербовки россиян. Сотрудники зарубежной разведки также опубликовали там пропагандистский видеоролик на русском языке. Согласно утверждению из соцсетей, их главная цель — налаживание контакта с теми, кто открыт к сотрудничеству.

Больше всего управление заинтересованно в военных, политиках и научных деятелях, которые смогут предоставить полезную и тайную информацию об экономике и действиях российских властей. Однако это является открытым вмешательством в дела другой страны и может расцениваться как Россией как нарушение Конституции.

«Вы военный офицер? Вы работаете в сфере разведки, дипломатии, науки, высоких технологий или имеете дело с людьми, которые этим занимаются? У вас есть информация об экономике или высшем руководстве Российской Федерации?» — говорится в публикации на канале ЦРУ.

Для удобства сотрудники даже сделали детальную инструкцию, как связаться с управлением через скрытые сервисы браузера Tor. при этом, переход на сайт не гарантирует абсолютно никакой безопасности, а все личные данные тех, кто перешел по ссылке, могут сохраниться в базе ЦРУ.

«Свяжитесь с нами. Возможно люди вокруг вас не хотят слышать правду. Мы — хотим», — пишут авторы.

В интервью CNN сотрудники ЦРУ подтвердили, что создали канал в целях вербовки россиян ради интересов США.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что глава ЦРУ предлагал России пятую часть территории Украины.

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