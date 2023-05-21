Это убивает: почему нельзя бросать курить с помощью безникотиновых сигарет

Почему побороть вредную привычку не так уж просто? И что делать, если все известные методы испробованы?

Во время борьбы с курением люди часто переходят на аналоги классических сигарет. Но психиатр-нарколог Антон Масякин отмечает: такая альтернатива не поможет избавиться от пагубного пристрастия. Даже если речь идет о безникотиновых сигаретах.

«Электронные сигареты, в том числе и те, которые не содержат никотин, не только не помогут в отказе от курения, но и усложнят этот процесс. Дело в том, что, используя безникотиновую сигарету, курильщик продолжает регулярно совершать все те же привычные движения, что и при обычном курении. Получается, что нейронные цепочки, обеспечивающие поведенческий компонент акта курения, продолжают получать позитивное подкрепление, а значит, стереотипное поведение курильщика не поменяется», — рассказал доктор.

Антон Масякин пояснил, что при стрессовых обстоятельствах электронная сигарета в руках обязательно поменяется на обычную. А все из-за того, что аналоговые способы поведения в тяжелые моменты не были сформированы, пишет РИА Новости.

Врач считает, что лучшим способом отказа от курения является комбинация измены поведения и фармакотерапии. Масякин также сообщил, что люди, которые бросают курить, начинают чаще употреблять спиртное. Поэтому очень важно отказываться от двух привычек сразу.

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