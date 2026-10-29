Daily Mail: стук и шепот в тишине могут сигнализировать о потере слуха

Подозрительный ночной стук, неразборчивый шепот и резкие скрипы в квартире нередко оказываются первыми симптомами патологий органов слуха, а не проделками потусторонних сил. Подобные звуковые аномалии чаще всего возникают из-за тиннитуса, повышенной чувствительности к повседневному шуму или банальных серных пробок. Об этом сообщила Daily Mail.

Аудиолог Эш Шах пояснил, что люди склонны списывать необычные шорохи на внешние факторы, особенно перед Хэллоуином. Однако стук, свист или шипение в темной комнате сигнализируют о скрытом тиннитусе. Это не самостоятельное заболевание, а симптом, указывающий на сбой в работе слуховой системы или других органов. С ним сталкивается каждый седьмой взрослый человек.

Если звон сопровождается болью, выделениями или головокружением, откладывать визит к врачу нельзя.

Фантомная музыка и повторяющиеся фразы также связаны с синдромом музыкального уха — разновидности слуховой галлюцинации. В попытке восполнить недостаток поступающей акустической информации головной мозг воспроизводит старые знакомые мелодии.

Еще одной проблемой эксперт назвал гиперакузию, когда щелчок электрического чайника или льющаяся из крана вода кажутся человеку оглушительными из-за чрезмерного усиления импульсов нервной системой.

Схожее нарушение, именуемое рекруитментом, происходит при повреждении волосковых клеток внутреннего уха. В этом случае диапазон между едва различимой речью и нестерпимым криком резко сокращается.

Приглушенные звуки и шорохи за стеной часто провоцирует скопление ушной серы, встречающееся у каждого 20 взрослого. Специалист предостерег от попыток избавиться от загрязнений подручными средствами в домашних условиях.

При внезапном ухудшении слуховой функции за медицинской помощью требуется обращаться незамедлительно в тот же день.

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