Зеленский признал переход Артемовска под контроль ВС России

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 8 733 0

Украинский лидер, говоря о потере важнейшей стратегической локации, вдруг вспомнил о сердцах.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Serg Glovny; Reuters; 5-tv.ru

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Президент Украины Владимир Зеленский признал переход Артемовска под полный контроль Вооруженных сил России. Об этом он заявил накануне встречи с президентом США Джо Байденом, которая пройдет в рамках саммита G7, передает Reuters.

Зеленскому задали прямой вопрос о том, находится ли Артемовск в ведении ВСУ. На это глава киевского режима ответил отрицательно и вдруг заговорил о сердцах.

«Я думаю, что нет. На сегодняшний день Бахмут (украинское название Артемовска — Прим. ред.) остается лишь в наших сердцах», —цитирует президента Незалежной агентство.

Потерю ВСУ Артемовска Владимир Зеленский также окрестил трагедией.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

10 октября, после теракта, совершенного украинскими террористами на Крымском мосту, Россия начала наносить ответные удары по объектам инфраструктуры Незалежной. Президент РФ Владимир Путин неоднократно предупреждал преступный киевский режим о том, что ответ на теракты, совершенные боевиками в России, будет неотвратимым.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Пушилин увидел символизм в освобождении Артемовска от неонацистов 20 мая.

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