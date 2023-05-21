Президента Грузии больше не пустят в самолеты авиакомпании Georgian Airways

В авиакомпании Georgian Airways рассказали, что не пустят президента Грузии Саломе Зурабашвили в свои самолеты. Такое заявление представители организации вынесли в ответ на слова лидера страны о бойкоте их организации.

«Госпожа президент бойкотировала национальную авиакомпанию, мы объявим ее персоной нон грата, и пока она не извинится перед грузинским народом, мы не допустим ее на борт», — рассказали в авиакомпании.

Georgian Airways решила возобновить полеты в Россию после того, как президент Владимир Путин снял запреты на полеты в Грузию и ввел безвизовый режим для граждан этой страны.

Саломе Зурабашвили назвала это решение провокацией со стороны Москвы. При этом в Грузии уже долгие годы действует безвизовый режим для россиян.

Авиакомпания из РФ «Азимут» быстро получила разрешения на полеты в Грузию после снятия запретов. Перелетная организация Georgian Airways последовала примеру российских коллег и согласовала с «Росавиацией» полеты в Москву. Такое решение пришлось не по душе президенту Грузии Саломе Зурабашвили, и она заявила, что собирается бойкотировать деятельность этой авиакомпании.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что аэропорт в Тбилиси оцепила полиция. Все из-за митинга грузинской оппозиции.