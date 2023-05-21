В Госдуме рассмотрят запрет на проезд польских фур через Россию

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 83 0

Варшава неоднократно нарушала нормы дозволенного в отношении российской стороны. Правительство приступило к принятию ответных мер.

В Госдуме рассмотрят запрет на проезд польских фур через Россию

Фото: www.globallookpress.com / Stefan Sauer

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Совет Госдумы планирует рассмотреть запрет на проезд польских фур через российские территории. Вопрос будет поднят для обсуждений во время заседания 22 мая, передают «Известия».

Уточняется, что решение Госдумы станет ответной реакцией на предпринятые в отношение Москвы действия Варшавы. Ранее глава комитета по транспорту Евгений Москвичев рассказывал, что российское правительство призвало реализовать проект, который позволил бы ограничить передвижение грузового транспорта из Польши по территории РФ. Парламентарий подчеркнул, что закон может быть принят уже к началу лета.

В нижней палате Федерального Собрания также добавили, что Польша не должна иметь возможность «наживаться» на России. Запрет заставит польских перевозчиков использовать при транспортировках российские грузовые автомобили, что серьезно ударит по бюджету иностранных компаний. Порядка двух тысяч польских организаций могут в общей сложности потерять до 8,5 миллиарда евро.

Ранее 5-tv.ru писал, что ФСБ задержала в Смоленской области две фуры, которые везли почти полтонны латиноамериканского кокаина в Польшу.

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