Ученые выявили новый источник, способствующий росту раковых клеток

Открытие может помочь ученым с поиском вариантов лечения онкологических заболеваний.

Ученые Мичиганского университета смогли выявить новый «корм», который способствует росту роковых клеток. Исследования показали, что за отсутствием глюкозы злокачественное образование может подпитываться уридином, пишет журнал Nature.

Для роста опухоли ей необходима определенная пища, однако не все органы содержат достаточно кровеносных сосудов для поставок образованию глюкозы. В подобных условиях раковые клетки, например, в поджелудочной железе, должны были бы испытывать голод, но они почему-то продолжали расти. Ученым удалось установить, что виной всему — вещество под названием уридин.

Экспертам пришлось проверить порядка 200 различных питательных веществ, чтобы установить, какое из них способствует росту раковых клеток. Кроме того исследование позволило выявить, что уридин метаболизируется неким ферментом UPP1. Его блокировка привела к увеличению раковых образований в поджелудочной железе у мышей. А это означает, что ученые стали на один шаг ближе к поиску методов лечения рака — с помощью отключающих выработку уридина препаратов.

Примечательно, что на данном этапе говорить об открытии чудесного средства пока рано — необходимы дополнительные данные, чтобы исследования стали возможны не только на грызунах, но и на людях. Лишь после успешной последующей практики методика может стать клинической.

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