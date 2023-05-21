День Х приближается: Джо Байден не исключил дефолт в США

|
Рита Миронова
Рита Миронова 42 0

Джо Байден не может гарантировать избежание дефолта в США

День Х приближается: Джо Байден не исключил дефолт в США

Фото: www.globallookpress.com / Oliver Contreras - Pool via CNP

Читайте нас в: Дзен Новости

Кого американский лидер считает виновным в приближающемся кризисе?

Президент США Джо Байден не может гарантировать избежания дефолта в стране. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам саммита G7 в Хиросиме.

Ранее американский лидер не смог договориться с республиканцами о предотвращении данного инцидента, поэтому убежден, что именно они могут спровоцировать кризис.

«Я не могу гарантировать, что они (республиканцы — Прим. ред.) не спровоцируют дефолт», — заявил Байден.

Он отметил, что оппозиционеры могут сотворить что-нибудь «возмутительное». При этом президент пытается найти выход из ситуации, рассматривая четырнадцатую поправку Конституции США, чтобы убедиться в своих полномочиях для избежания кризиса.

В противном случае Джо Байден намерен договориться с конгрессом о повышении потолка госдолга, которого у США накопилось большее 31 триллиона долларов. Если у Байдена не получится даже это, дефолт в стране может наступить уже 1 июня. А в 2024 году уровень госдолга США может подняться до 125,8% ВВП.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие последствия ожидаются в мире от дефолта в США.

+11° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
79.91
-0.13 86.28
-0.22
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:26
Клинтон предрекла «конец Украины» в случае победы Трампа на выборах в 2024 году
17:13
Для активного отдыха: новую туристическую тропу вдоль моря открыли в Крыму
16:58
Разлагающееся тело непризнанного сына Ален Делона нашли в Париже
16:49
День Х приближается: Джо Байден не исключил дефолт в США
16:39
«Это был замечательный человек!» — реакция звезд шоубиза на смерть мужа Дианы Гурцкая
16:15
Провокацию с сожжением Корана в Волгограде курировали спецслужбы США

Сейчас читают

Умер звезда сериала «Черный ворон» Евгений Лукошков
Был ли шанс? Кто и как пытался спасти мужа Дианы Гурцкая
Прямо в самолете: раскрыты обстоятельства смерти Петра Кучеренко
Стилист рассказала о семи популярных трендах на лето 2023 года

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
Какие блюда любят есть президенты разных стран
Злой и агрессивный: чем опасен цикл затмений 2023 — 2025
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023