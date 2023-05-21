Провокацию с сожжением Корана в Волгограде курировали спецслужбы США

Дело об оскорблении чувств верующих передано в Следственный комитет по Чеченской Республике.

К провокации с сожжением Корана в Волгограде причастны американские спецслужбы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Согласно имеющимся данным, прослеживается непосредственное участие американских спецслужб в совершении преступления, связанного с осквернением мусульманской святыни», — сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что украинские спецслужбы контролируются США и Великобританией и под их руководством планируют теракты и диверсии в России.

В свою очередь в Следственном комитете сообщили о передаче уголовного дела по факту сожжения Корана для дальнейшего расследования в следственное управление по Чеченской Республике.

«Поводом для принятия решения об изменении территориальной подследственности послужил ряд оснований, в частности, многочисленные обращения жителей Чеченской Республики с просьбой признать их потерпевшими», — сообщила руководитель управления взаимодействия со СМИ СК России Светлана Петренко.

Она добавила, что следователям поручено учитывать появившуюся информацию о причастности к организации преступления иностранных спецслужб.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что житель Волгограда сжег Коран около Соборной мечети. На допросе он сообщил, что действовал по указанию Службы безопасности Украины (СБУ) за вознаграждение в десять тысяч рублей. По факту оскорбления чувств верующих Следственный комитет возбудил уголовное дело.