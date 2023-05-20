Видео: Житель Волгограда сознался в сожжении Корана на фоне мечети по заданию СБУ

Во время акции подозреваемый снимал свои действия на камеру.

Житель Волгограда сжег Коран около Соборной мечети. Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ, по факту оскорбления чувств верующих возбуждено уголовное дело.

На допросе подозреваемый сознался в преступлении и сообщил, что действовал по указанию Службы безопасности Украины (СБУ). Во время акции злоумышленник снимал свои действия на камеру.

«В ходе допроса подозреваемый дал показания, что осуществил указанную акцию по указанию спецслужб Украины за вознаграждение 10 тыс. рублей. В последующем он передал видеозапись сотруднику СБУ. Также сообщил о своей причастности к иной пособнической помощи — видеосъемке военных объектов», — сообщили в пресс-службе СК РФ.

Следователи проводят обыски по месту жительства подозреваемого.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, как ФСБ перехватывала почти полтонны латиноамериканского кокаина в Смоленской области.