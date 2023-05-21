Луна-лунище: в центре Дубая собираются построить гигантский спутник Земли

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Полина Долгова
Полина Долгова 12 0

В центре Дубая собираются построить Луну за четыре миллиарда долларов

Луна-лунище: в центре Дубая собираются построить гигантский спутник Земли

Фото: www.globallookpress.com / Soeren Stache

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Стоимость проекта оценивается в четыре миллиарда долларов.

В центре Дубая может появиться гигантский спутник Земли. О проекте создания нового курорта сообщает Arabian Business.

Луну собираются построить почти в натуральную величину — высотой в 274 метра. Это будет копия спутницы Земли. Внутри нее сделают курорт. Стоимость проекта оценивается в четыре миллиарда долларов.

Все детали строительства пока не раскрываются. Но есть информация, что окружающая территория будет называться «лунная колония» и составит площадь свыше 40 тысяч квадратных метров. Авторы ожидают, что новую локацию смогут посещать два с половиной миллиона человек в год.

При создании курорта архитекторы планируют обращаться исключительно к передовым технологиям разработки в архитектуре, инженерии, дизайне.

Предполагается, что на Луне будут созданы представительства различных космических агентств, а внутри здания появятся специальные центры дли тренировки тех, кто собирается полететь в космос.

Деталей о «лунной колонии» пока мало, но известно, что в этом районе будут представлены стандартные нормы гостеприимства. Среди которых: отели, центр оздоровления, рестораны, ночные клубы и места для встреч. Кроме того, внутри здания обещают запустить «лунный шаттл».

Серия презентаций проекта пройдет по всему миру в 2023 году, а само строительство займет около четырех лет.

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