СК РФ заочно предъявил обвинения прокурору и судье МУС

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 21 0

Сотрудников уголовного суда в Гааге обвиняют в незаконном преследовании российского президента и детского омбудсмена.

СК РФ заочно предъявил обвинения прокурору и судье МУС

Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович

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Следственный комитет РФ заочно предъявил обвинения прокурору Хану Кариму Асаду Ахмаду и судье Розарио Сальваторе Айтале Международного уголовного суда (МУС), выдавшим ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой. Об этом сообщили в пресс-службе СК.

«В настоящее время следствием собраны достаточные доказательства, на основании которых вынесены постановления о заочном предъявлении обвинения», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что расследование ведется и в отношении судей МУС Томоко Аканэ и Серхио Херардо Угальде Годинеса.

По данным следствия, в феврале прокурор МУС направил ходатайство в палату предварительного производства II Международного уголовного суда для получения ордера на арест российского президента и детского омбудсмена. На основании этого документа вышеперечисленные судьи МУС вынесли незаконные решения об аресте.

В СК подчеркнули, что уголовное преследование граждан России со стороны МУС заведомо незаконно, так как оснований для привлечения к уголовной ответственности нет. В соответствии с Конвенцией о предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся международной защитой, главы государств пользуются абсолютным иммунитетом от юрисдикции иностранных государств, отметили в СК.

Действия прокурора и судей МУС в российском ведомстве квалифицировали как привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности, незаконное обвинение в совершении особо тяжкого преступления, незаконное заключение под стражу, а также приготовление к нападению на представителя иностранного государства, пользующегося международной защитой, с целью осложнения международных отношений. Обвиняемые объявлены в розыск.

Международный уголовный суд в Гааге, который не признает российская сторона, начал работу в соответствии с Римским правом еще в 1998 году. В 2016 году Москва в очередной раз подтвердила, что в принципе не желает заключать какие-либо договоренности на этот счет.

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев отмечал, что присоединившиеся к МУС страны Запада «приватизировали» его секретариат, превратив орган в «правосудие по-натовски». Ряд государств резко осуждает деятельность суда в Гааге. Самым ярым противником деятельности МУС являются США. В 2002 году американское правительство отозвало свою подпись под Римским правом. Решительно выступили против существования гаагского суда и КНР, Индия, Израиль, Иран и другие страны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что МВД России объявило в розыск прокурора Международного уголовного суда в Гааге Карима Ахмада Хана, выдавшего ордер на арест президента РФ Владимира Путина.

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