От всего сердца! Прилепин поблагодарил российских бойцов за освобождение Артемовска

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 72 0

Захар Прилепин поблагодарил ЧВК «Вагнер» за освобождение Артемовска

Фото, видео: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев; Telegram / Захар Прилепин; 5-tv.ru

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Город полностью перешел под контроль российских сил после 224 дней кровопролитных боев.

Писатель и общественный деятель Захар Прилепин, который сейчас восстанавливается после покушения, поблагодарил бойцов ЧВК «Вагнер» за освобождение Артемовска (Бахмута). Видеообращение из больничной палаты он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Вагнера, спасибо за Бахмут», — сказал Прилепин.

До этого президент России Владимир Путин поздравил штурмовые отряды «Вагнер» и подразделения ВС РФ с полным освобождением Артемовска. О полном взятии города под контроль сообщили и в Минобороны РФ.

Об освобождении Артемовска стало известно накануне. О нем заявил руководитель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский признал переход Артемовска под полный контроль Вооруженных сил России. Об этом он заявил накануне встречи с президентом США Джо Байденом в рамках саммита G7.

Бои за Артемовск продолжались 224 дня. Битва стала одной из самых масштабных в ходе боев по освобождению Донбасса с 2014 года. Для киевского режима Артемовск имел стратегическое значение, так как являлся важным транспортным узлом для снабжения личного состава. Именно поэтому Киев отчаянно цеплялся за населенный пункт и угробил в нем тысячи мобилизованных новобранцев и элитных боевиков, используя их как «пушечное мясо».

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Дмитрий Медведев пригласил Илона Маска в освобожденный Артемовск.

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