Медведев пригласил Маска в освобожденный Артемовск

Медведев пригласил Илона Маска в Артемовск после сообщений о взятии города под контроль
Фото: www.globallookpress.com / Javier Rojas
Российский политик ответил американскому миллиардеру на вопрос, заданный в прошлом году.
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев пригласил американского миллиардера Илона Маска приехать в освобожденный российскими силами Артемовск (украинское название — Бахмут).
«Илон Маск, ты спрашивал меня о Бахмуте… Приезжай и посмотри сам», — написал Медведев в Twitter.
Так он ответил на вопрос Маска о ситуации в городе, заданный бизнесменом еще в октябре 2022 года. Тогда Медведев иронично прокомментировал отставку экс-премьера Британии Лиз Трасс, написав в соцсети: «Прощай, Лиз Трасс. Поздравляю, латук». Маск похвалил его за «хороший троллинг» и спросил, как у России дела в Артемовске.
Руководитель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин ранее сообщил о полном переходе Артемовска под контроль российских сил. Бои за город продолжались более 220 дней. Киевский режим отчаянно цеплялся за населенный пункт, бросая туда все новые подразделения как мобилизованных новобранцев, так и элитных боевиков, используя и тех, и других как «пушечное мясо».
Ранее 5-tv.ru рассказал, как российские бойцы шли к освобождению Артемовска.
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