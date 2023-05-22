Нездоровый бизнес: в России выявили схему продажи электронных больничных

Если раньше подделывали бумажные бланки, то теперь за деньги можно оформить цифровой документ. Правда, будут неприятные последствия.

Рынок поддельных больничных в России вышел на новый уровень. Если раньше подделывали бумажные бланки, теперь за деньги предлагают оформить электронный документ — почти официально, с внесением всех данных в общую базу.

«Известия» провели собственное расследование и выяснили, что некоторые врачи даже предлагают диагноз на выбор: простуда или гастрит, например. Цена вопроса — от пяти до восьми тысяч рублей за неделю больничного.

Юристы предупреждают: если удастся доказать факт сговора, всем его участникам придется отвечать по статье о мошенничестве.