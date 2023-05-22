МВД РФ объявило Алексея Панина в розыск после обвинений в оправдании терроризма

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Игорь Рязов
Игорь Рязов Игорь Рязов Вконтакте 2 596 0

Актер неоднократно негативно высказывался в адрес России и спецоперации по защите Донбасса. Печально знаменит он и рядом других скандалов.

МВД РФ объявило Алексея Панина в розыск после обвинений в оправдании терроризма

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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МВД РФ объявило актера Алексея Панина в розыск. Карточка с его именем появилась в соответствующей базе ведомства утром 22 мая.

«Панин Алексей Вячеславович, 20 сентября 1977 года рождения, разыскивается по статье УК РФ», — говорится в базе.

При этом в сообщении не уточняется, по какой именно статье разыскивается актер.

В начале мая в отношении Алексея Панина возбудили уголовное дело по статье о «Публичном оправдании терроризма» (часть 2 статьи 205.2). Причиной стала его публикация в соцсетях от октября 2022 года. Тогда актер порадовался теракту на Крымском мосту, в результате которого погибли три человека.

Алексей Панин неоднократно негативно высказывался о России и спецоперации по защите Донбасса. Также он оказывался в центре ряда громких скандалов. Например, из-за пьяного дебоша в самолете, оскорбления полицейского в Петербурге и многих других. С 2020 года актер живет в Испании.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сбежавший Алексей Панин рассказал о мечте приезжать в Россию.

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