На оборонном предприятии в Сербии произошел взрыв

На сербском оборонном предприятии «Крушик» в городе Валево прогремел взрыв. Об этом сообщил сайт Blic. Детали и обстоятельства произошедшего не раскрываются.

По данным издания, ранена была женщина — сотрудница предприятия. Пострадавшие была госпитализирована в местное медицинское учреждение. Подробности о характере полученных работницей травм не раскрываются.

«Крушик» — одно их самых крупных промышленных предприятий на территории Сербии, которое находится в государственной собственности.

Ранее западные СМИ сообщили о взрыве на заводе боеприпасов в Швеции. Предприятие в Карлсборге производило мелкокалиберные снаряды. По предварительной версии полиции, к ЧП привела допущенная во время ремонтных работ ошибка. В результате инцидента пострадал один человек.

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