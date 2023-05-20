ВСУ выпустили четыре дальнобойные ракеты по Мариуполю
До этого сообщалось о взрывах в городе.
Фото: www.globallookpress.com / Mohammed Talatene
Украинские боевики выпустили по Мариуполю четыре дальнобойные ракеты. Об этом свидетельствуют данные представительства Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦЦК).
Обстрел был зафиксирован в 21:20. Ранее сообщалось о взрывах в городе, работала система противовоздушной обороны (ПВО). О разрушениях и пострадавших сведений нет.
Мариуполь находится в ДНР. Регион, как и ЛНР вместе с Херсонской и Запорожской областями вошел в состав России по итогам состоявшихся в сентябре прошлого года референдумов по соответствующему вопросу. Так, в ЛНР за такое решение высказались 98,42% жителей, в ДНР — 99,23%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской области — 93,11%.
Ранее 5-tv.ru показывал последствия обстрела Донецка со стороны ВСУ.
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