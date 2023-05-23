Потерять самоуважение: почему молодые люди не спешат заводить семью

Психолог считает, что самое лучшее решение — преодолеть травмы из прошлого.

Зачастую причиной отказа от построения семьи может быть глубокая эмоциональная травма, полученная в прошлом. Об этом газете «Известия» заявил психолог «Клиники доктора Аникиной» и автор «Дзен»-канала «Экологичный психолог» Станислав Самбурский.

Он уверен, что среди мужчин нежелание вступать в брак и заводить детей может быть обусловлено негативным детским опытом, когда ребенок наблюдал за неуважительным и деспотичным поведением матери по отношению к отцу.

Из-за этого у них подсознательно сформировалась боязнь, что их достоинство будет унижено или что они не смогут удовлетворить потребности жены и детей.

«Такие мужчины боятся повторить судьбу своего отца и потерять свою свободу и самоуважение в браке», — отмечает психолог.

У женщин отказ от создания семьи чаще всего связан с предательством или насилием со стороны мужчины, а также с травмой от развода родителей.

Девушки опасаются, что долгой и счастливой любви не бывает и подсознательно заранее ждут обмана или предательства от партнера.

«Они также боятся потерять свою индивидуальность и возможность реализоваться как профессионал, если вступят в брак. Боятся столкнуться с неприятием со стороны свекрови или других родственников», — считает специалист.

Самбурский уверен, что правильней всего будет проработать прошлые травмы и преодолеть страх создания семьи.

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