Эстафета счастья или порочный круг: почему дети ищут похожих на родителей партнеров

Сексолог Евгений Кульгавчук порассуждал о влиянии образов матери и отца на судьбу человека.

Почему дети выбирают спутников жизни, похожих на родителя противоположного пола? Повторит ли человек судьбу счастливых матери и отца, если будет искать партнера по образу и подобию? Или это приведет лишь к разочарованиям и неустроенной личной жизни? На эти вопросы в эксклюзивном интервью 5-tv.ru ответил сексолог и психотерапевт Евгений Кульгавчук.

Недавно о своей помолвке сообщила младшая дочь народного артиста РФ Александра Малинина Устинья. Девушка похвасталась роскошным обручальным кольцом и показала поклонникам фото избранника. Их удивлению не было предела — на снимке молодой человек позировал с будущим тестем, и похожи они были как две капли воды. Может быть, и Устинья мечтает о крепком браке, как у ее матери и отца? Или это просто совпадение?

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Евгений Кульгавчук заявляет, что родитель противоположного пола часто оказывает влияние на выбор партнера. Определенный образ идеального спутника формируется на каждом этапе психосексуального развития личности. В период полового самосознания (от трех до пяти лет), когда человек начинает понимать, какого он пола, затем во время формирования полоролевого поведения. Ребенок копирует поведение представителя своего пола, наблюдает за взаимодействием полов, а также воспринимает родителя противоположного пола как модель для будущих отношений. Так, дочка может влюбиться в папу и даже начать ревновать его к маме.

«В случае, если образ родителя вдохновляющий, и родительская семья счастлива, то невольно ищется аналогичный типаж, как по внутренним, так порой и по внешним атрибутам. И даже если образ был разочаровывающий, например, образ отца алкоголика вряд ли можно признать вдохновляющим, это тоже порой толкает дочь на поиски мужа алкоголика, которого „нужно спасать“, как когда-то мама спасала папу», — говорит эксперт.

Как отметил Кульгавчук, семейная драма может стать проблемой, переходящей из поколения в поколение. Мужчины, к примеру, будут выбирать в жены похожих на мать агрессивно настроенных женщин и страдать от этого, а женщины — годами жить в абьюзе и газлайтинге с психопатами, похожими на их отцов. Разорвать патологический скрипт, сэкономить время или даже спасти жизнь может курс психотерапии, уверен сексолог.

По словам эксперта, даже пример счастливых родителей может сыграть злую шутку с их чадом. Бывает, девушки ищут похожих на отцов партнеров, но не могут с ними ужиться. У таких дам, вероятно, есть сложности с адаптацией к отношениям или они просто «ксерокопируют» отцов, не прислушиваясь к себе. Иногда излишнее обожествление образа отца или матери оказывается главной ошибкой при выборе супруга. Все претенденты могут по умолчанию не дотягивать до этого «светлейшего» образа. И тогда поиск становиться бесконечным разочарованием.

«Фактор родителей все же не решающий, а лишь способствующий. Ведь у каждого из нас есть не только пример семьи, но и личный опыт. Который может быть как положительный, так и отрицательный. Поэтому мы можем наблюдать пары, где фактор родителя явно выражен, а иногда и не очень», — подмечает сексолог.

В заключение, Евгений Кульгавчук напомнил всем родителям, что именно они являются «рекламным роликом» семьи для своих детей. Они невольно подают пример наследникам и учат отношениям полов. И чтобы радоваться счастью в семьях своих детей, нужно сначала самим освоить искусство любить. Это и называется эстафетой счастья. Эстафетой семейного успеха, передающейся из поколения в поколение.

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